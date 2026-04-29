No solo la remodelación del Estadio Monumental: Dan a conocer la otra potente obra que busca Colo Colo

Colo Colo hizo absolutamente oficial el anuncio de que contrató a la empresa estadounidense PlayFly Sports, la cual estará encargada de encontrar el financiamiento para la remodelación del Estadio Monumental.

En el Cacique apuntan alto y esperan que el nuevo recinto sea uno de los más modernos de Sudamérica, pero el proceso no será nada rápido: se espera que solo esta etapa de la remodelación pueda durar dos años.

¿Se podrá remodelar el Estadio Monumental? | Foto: Photosport

Además, el Monumental no sería la única obra que persiguen en Blanco y Negro: el periodista de Cooperativa, Rodrigo Gómez, dio a conocer el otro hito que buscan con la remodelación del recinto de Macul.

“Colo Colo contempla construir un Arena en su estadio. La búsqueda de recursos para el proyecto de remodelación del Monumental incluye un arena, donde se albergará a las ramas deportivas y recibirá espectáculos artísticos entre otras actividades”, dio a conocer en su cuenta personal de X el comunicador.

Ahora, los próximos meses serán claves para ver los avances que puedan existir en el proyecto, donde de momento lo único que se tiene es una maqueta que fue presentada en el centenario y que, para muchos, ya pasó al olvido.

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En síntesis

Colo Colo contrató a la empresa estadounidense PlayFly Sports para financiar la remodelación del estadio.

El proyecto contempla la construcción de un Arena para ramas deportivas y espectáculos artísticos.

Se estima que esta etapa del proceso de búsqueda de financiamiento tendrá una duración de dos años.