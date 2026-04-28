¡Siguen los abrazos! Marcelo Díaz entrega tremenda noticia en Universidad de Chile: “Lo más probable…”

Universidad de Chile sigue de buen humor tras el notable triunfo en el Clásico Universitario ante Universidad Católica el sábado pasado, donde Juan Martín Lucero anotó el único tanto del compromiso en el Estadio Nacional.

La buena noticia para el ‘Gato’ es que mantendría la titularidad de cara al próximo sábado, según dejó entrever Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports: “Seguro mantiene la titularidad para este fin de semana ante Deportes La Serena”, dijo.

Eduardo Vargas volvería a las citaciones tras lesión. | Foto: Photosport

El periodista y reportero que cubre a los azules para TNT entrega una tremenda noticia a los hinchas: “Lo más probable es que Eduardo Vargas también tenga una semana de recuperación y pueda estar dentro de los citados, lo que significaría que solo Octavio Rivero quedaría fuera”.

“El resto estarían todos recuperados, algo que ha costado mucho en Universidad de Chile durante estos primeros meses”, complementó sobre las complicaciones que ha tenido la U este año con los jugadores lesionados.

Así, Eduardo Vargas alista su regreso en Universidad de Chile y habrá que ver si Fernando Gago le da camiseta de titular de entrada o si arrancará desde el banco de suplentes para ver minutos ante el cuadro papayero.

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En síntesis

Juan Martín Lucero mantendría la titularidad ante Deportes La Serena tras anotar en el clásico.

El delantero Eduardo Vargas se recuperó y sería citado para el partido del próximo sábado.

Octavio Rivero es el único jugador descartado por lesión en el equipo de Fernando Gago.