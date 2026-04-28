¡Mega bombazo en Colo Colo! Figura del Cacique prepara su salida del equipo: “Más fuera que dentro”

Colo Colo vive un buen momento de la temporada 2026, en donde comparte la punta de la Liga de Primera 2026 con Deportes Limache (con un partido menos) y también es líder de su grupo en la Copa de la Liga junto a Coquimbo Unido.

Más allá del buen momento que vive el equipo dirigido por Fernando Ortiz desde los resultados, uno que no la ha pasado nada bien esta temporada es Claudio Aquino, jugador que cada vez tiene menos protagonismo.

Dicha situación, incluso, estaría decantando en su salida según informó el periodista Cristián Alvarado en De Puntete: “Claudio Aquino tiene contrato hasta diciembre y se ha especulado que seguramente no va a continuar, en Blanco y Negro no van a hacer efectiva la prolongación del vínculo”, dijo.

Aquino tendría los días contados en Colo Colo. | Foto: Photosport

Según ‘Tomate’, la edad del ex Vélez Sarsfield también es un factor: “No es menor que en julio cumple 35 años y la información que tengo es que hoy, Claudio Aquino está más fuera que dentro para la próxima temporada”.

“No hay mucha intención por parte de Blanco y Negro. Entienden que todavía no logra despegar y lo ven con cierta preocupación. Finalmente, no ha estado al nivel que esperaban”, complementó el periodista.

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En el cierre, apunta diciendo que “Todavía nadie se recuerda el gran partido de Claudio Aquino en Colo Colo y todo indica que llegará hasta diciembre, termina la temporada y no continuará en el Estadio Monumental”, remató.

En síntesis

Claudio Aquino dejaría Colo Colo en diciembre tras no renovarse su contrato con Blanco y Negro.

El mediocampista cumplirá 35 años en julio y no ha logrado el nivel esperado en 2026.

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