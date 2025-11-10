El fútbol chileno ha cosechado buenas actuaciones en torneos internacionales este 2025 y el 2024, donde Universidad de Chile fue semifinalista de la Copa Sudamericana y Colo Colo fue cuartofinalista de la Copa Libertadores de América, respectivamente.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, se refirió a la competitividad de los equipos chilenos en el ámbito internacional y se la jugó por el mejor equipo del siglo 21.

“El siglo 21 el fútbol cambió y podríamos elegir cuál es el mejor equipo… habría que sumar dos criterios; el del fútbol local, pero también hay que ver qué trascendencia internacional tiene”, dijo abriendo el debate.

Guarello eligió a la U de Sampaoli. | Foto: Photosport

Tras cartón, el comunicador no duda ni medio segundo en elegir la versión 2011 de Universidad de Chile que arrasó en el torneo local y en la Copa Sudamericana: “Con esos dos criterios, yo creo que el mejor equipo del siglo 21 es la U de Sampaoli. Luego sería el Colo Colo de Claudio Borghi”, dijo.

Cabe recordar que el Cacique también vivió una época de gloria a principio de siglo donde logró un inédito tetracampeonato y alcanzó la final de la Copa Sudamericana en 2006, pero se quedó sin bencina en la final y cayó ante Pachuca ante casi 70 mil espectadores en el Estadio Nacional.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que tanto Universidad de Chile 2011 como el Colo Colo 2006 fueron un espectáculo para ver y los hinchas del fútbol gozaron con ambas escuadras más allá del color de la camiseta.

