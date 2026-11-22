Universidad Católica tiene hoy un duelo de alto impacto dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Colo Colo, en un duelo vital en su lucha por el Chile 2.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero ha tenido una intensa semana junto a sus dirigidos, en la que trabajó para llegar de la mejor forma a este compromiso y en la que desea triunfar como visitante para no perderle pisada a la Universidad Chile.

En su duelo ante los ‘Albos’, el DT de la ‘Franja’ contará con dos importantes bajas en su equipo, en la que Eugenio Mena y Jimmy Martínez, por lesión y suspensión, respectivamente, no podrán decir presente en este partido clave.

De esta forma, la alineación de la Universidad Católica para esta jornada será con: Darío Melo en portería: Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Agustín García Basso en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Juan Francisco Rossel en el ataque.

Zampedri es la carta de gol en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental y el árbitro José Cabero será el encargado de impartir justicia.