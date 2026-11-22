Colo Colo disputa hoy en esta jornada un nuevo clásico dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumetal a la Universidad Católica en la 28° fecha del fútbol chileno.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan a este compromiso con el ánimo arriba tras haber conseguido el título en la fecha pasada en Chillán tras su victoria por 2-1 y hoy, ante toda su gente volverá presentar lo que fue la obtención de la estrella 35.

Para este compromiso, el ‘Tano’ tendrá importantes bajas para el clásico ante la UC, en la que no podrá contar con la presencia de Diego Ulloa, Arturo Vidal y Javier Correa, quienes quedaron fuera de este partido por distintas lesiones.

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Vozinha en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en la defensa;Cristián Díaz, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndezen el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díazen delantera.

Colo Colo busca el triunfo en el clásico | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.