El jugador de Colo Colo que se juega su renovación en esta jornada en el clásico ante la Universidad Católica

Colo Colo hoy tiene un importante partido por disputar en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Universidad Católica en un nuevo clásico del fútbol chileno.

En el ‘Cacique’ se respira tranquilidad tras lo que fue la obtención de su título número 35 y ahora, buscan cerrar de la mejor forma su temporada, en la que aún se mantienen en carrera en la Copa Chile.

Tras conseguir el título, en el ‘Popular’ ya empiezan a pensar en lo que será la temporada 2027, en donde la dirigencia del club debe entrar a analizar la continuidad o salida de algunos jugadores para el próximo año, en la que deberán disputar importantes competencias.

Por este motivo, hay un jugador de Colo Colo que hoy en día su futuro en el club es toda una interrogante, pero que en esta jornada en el clásico ante la Universidad Católica se podría jugar su continuidad para el 2027.

Romero se juega hoy su futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

Maximiliano Romero se juega su futuro en Colo Colo

El delantero argentino, Maximiliano Romero es el jugador del ‘Popular’ que en esta jornada ante la UC podría jugarse su permanencia en Colo Colo para lo que sería la próxima temporada.

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¿La razón?: el ‘Tigre’ hoy se encuentra a préstamo en Colo Colo, quien tiene la prioridad para la opción de compra por el delantero, la que está estimada en 1.5 millones de dólares por el 50% de su pase.

Pero eso no es todo, ya que Argentinos Juniors, el club dueño de su carta, le informó a Colo Colo que antes del 24 de noviembre deberá indicar si hará el uso de la opción de compra o no por Romero, algo que en el ‘Cacique’ deberán decidir.

Por esto, el delantero argentino de Colo Colo en esta jornada podría vivir una jornada crucial para definir su futuro, en la que una buena actuación ante la Universidad Católica, podría empujar a la directiva del conjunto nacional a ejecutar su opción de compra.