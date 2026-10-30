Este es el jugador de Colo Colo más elogiado en el primer tiempo ante U. de Concepción: “Una estatua”

Este es el jugador de Colo Colo más elogiado en el primer tiempo ante Universidad de Concecpión.

Colo Colo en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Albos se ven las caras ante Universidad de Concepción. por la 26° fecha de torneo nacional.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Ortiz logró sacar diferencias en esta primera parte y se fue goleando por 5-0 a el ‘Campanil’ con una soberbia actuación de sus dirigidos.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Popular’ no tan solo se hacen sentir en el Estadio Monumental, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha dejado este compromiso

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de Colo Colo que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene más que conformes.

Correa es la gran figura alba | Foto: Photosport

Se trata del delantero, Javier Correa quien se ha ganado todos los elogios por parte de los hinchas de Colo Colo por lo que ha sido su gran participación ante el ‘Campanil’.

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“Señor Mosa, por favor weo… una estatua para correa“, fue lo que comentó uno de los hinchas.

“Que bueno que eres Javier Correa, haciendo un partido orgasmico”, declaró otro fanático.

Para la segunda parte del compromiso, Correa buscará mantener su buena imagen y encaminar a Colo Colo a sumar un importante triunfo que lo acerca cada vez más a un título..