El ídolo albo apostó por la partida del mediocampista argentino. Según su intuición, dejará la institución más temprano que tarde.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones sobre su plantel en el mercado de fichajes. Por ello, Esteban Paredes abordó una posible salida en el cuadro de Macul.

¿A quién se refirió? El recordado goleador mencionó a Claudio Aquino. Para el oriundo de Cerro Navia, el mediocampista argentino está preparando su adiós en el mediano a corto plazo.

Bajo su visión, el volante de 34 años no está exhibiendo su mejor versión en el Estadio Monumental. Es por ello que apuntó directamente a su partida en alguno de los siguientes libros de pases.

“Las críticas en Colo Colo son fuertes. Yo a él lo veo más fuera que dentro, no sé si para el próximo semestre o ya el próximo año“, comenzó señalando la leyenda alba a Tipster.

“Ha tenido un bajón enorme, no está con confianza, no sé si está con el balde, no lo conozco muy bien, pero acá estamos hablando de rendimiento. Y cuando no rindes en Colo Colo, las críticas llegan por todos lados”, agregó.

Esteban Paredes no está conforme con Claudio Aquino en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Claudio Aquino pierde espacio en Colo Colo

Durante la presente temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 15 encuentros. En dichos enfrentamientos, logró aportar con dos goles y cuatro asistencias.

Su contrato con Colo Colo concluye el 31 de diciembre de 2026 y ya se especula sobre un posible trueque con Vélez Sarsfield: el nombre que cruzaría la cordillera sería Diego Valdés.

En resumen:

El histórico Esteban Paredes proyectó la salida del mediocampista argentino Claudio Aquino de Colo Colo.

proyectó la salida del mediocampista argentino Claudio Aquino de Colo Colo. El volante Claudio Aquino , de 34 años de edad, registra dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos.

, de 34 años de edad, registra dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos. El contrato de Claudio Aquino con Colo Colo finaliza el próximo 31 de diciembre de 2026.