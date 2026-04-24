En Colo Colo la derrota ante Palestino por 1-0 en la pasada fecha de la Liga de Primera en el Estadio Monumental sigue generando reacciones y todo esto tras lo que fueron los dichos de la figura del ‘Cacique’, Arturo Vidal.

El ‘King’ se manifestó en contra del arbitraje nacional y su facilidad para sacar tarjetas, tras quedar suspendido para el próximo duelo de Colo Colo, en la que siente que no hay un respeto por su trayectoria a la hora de tomar estas decisiones, dichos que no cayeron muy bien en el mundo fútbol.

Ante esto, un ídolo del ‘Cacique’ como lo es Esteban Paredes ocupó su espacio dentro del programa ‘Tipster’ de Juega en Línea para referirse a lo que fueron estos dichos de Arturo Vidal, con los que no estuvo para nada de acuerdo.

“Yo he visto que hasta a Cristiano Ronaldo y a Messi les ponen amarilla. El árbitro tiene que ser parcial con todos. Sí a lo mejor protegerlo un poco más, pero cuando hay que sacarle una amarilla, hay que sacársela, independientemente del nombre que sea”, declaró Paredes al respecto.

Paredes responde a los dichos de Vidal | Foto: Photosport

Finalmente, Paredes siente que estas declaraciones de Arturo Vidal terminaron siendo en caliente tras lo que fue la derrota de Colo Colo y que quizás, no se dio cuenta de lo que dijo sobre esta situación.

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“Uno cuando está dentro de la cancha las pulsaciones son a mil. Uno de repente no sabe lo que dice y está tan caliente que después se da cuenta del error que uno comete”, cerró.

En Síntesis

Arturo Vidal quedó suspendido para el próximo duelo tras la derrota ante Palestino .

quedó suspendido para el próximo duelo tras la derrota ante . El goleador Esteban Paredes rechazó los cuestionamientos de Vidal contra el arbitraje nacional.

rechazó los cuestionamientos de Vidal contra el arbitraje nacional. El partido entre Colo Colo y Palestino finalizó en favor de la visita por 1-0 en el Estadio Monumental.