Una nueva polémica estalló en Colo Colo luego de la última reunión de directorio en Blanco y Negro, donde se vivió un nuevo capítulo en la lucha de poderes entre los dos bloques que llevan adelante los destinos del cuadro popular.

En la instancia que se llevó a cabo el miércoles el director Ángel Maulén pidió la renuncia del presidente Aníbal Mosa y el vicepresidente Eduardo Loyola, responsabilizándolos de la tragedia del 10 de abril, cuandos dos jóvenes hinchas fallecieron en los exteriores del Estadio Monumental.

Si bien esta petición no tuvo buena acogida, desató todo un conflicto y enfrentamiento entre Maulén y Loyola, incluso ambos salieron a dar sus versiones.

La opinión de un campeón internacional con Colo Colo

Mientras que en el entorno de Colo Colo han repudiado lo sucedido en la concesionaria. Uno de ellos ha sido el exfutbolista argentino Gustavo De Luca, quien en conversación con BOLAVIP dio a conocer su opinión al respecto.

“Es un problemón, la verdad que no estoy muy interiorizado en el caso, pero es un problema a solucionar. Fue algo grave que pasó y no sé cuál es la solución en estos momentos. Si la solución es que se vaya, no sé”, comenzó diciendo.

Gustavo De Luca fue parte de Colo Colo en la temporada 1992.

Luego, hizo su veredicto respecto a este drama, indicando que todo parece ser un tema político.

“Es raro y bueno, esto es política también, siempre se hace cargo al otro y bueno, así es la cosa”, completó el campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.