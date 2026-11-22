Este es el jugador de la Universidad Católica más criticado en el primer tiempo ante Colo Colo.

Universidad Católica en estos momentos está disputando un crucial compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se ven las caras ante Colo Colo en una nueva edición de los clásicos del fútbol chileno.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo que comanda Daniel Garnero se fue en desventaja por 0-1, resultado que complica a la ‘Franja’ en su lucha por el Chile 2

En estos primeros 45 minutos, los hinchas de la ‘Franja’ se hacen sentir con todoen las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión sobre este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad Católica que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene para nada conformes.

Se trata del delantero Juan Francisco Rossel, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad Católica por lo que ha sido su bajo rendimiento dentro de esta primera mitad.

Rossel se llenó de críticas | Foto: Photosport

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“Rossel…no tiene ningún brillo ¡Debiera ser atleta!”, dijo uno de los hinchas de la Universidad Católica en sus redes.

”Es increíble la capacidad de Rossel para perder la pelota”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Cruzados’.

Para la segunda parte del compromiso, Juan Francisco Rossel buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la UC en la Liga de Primera.

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