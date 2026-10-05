Fernando Ortiz alza la voz tras los dichos de Nicolás Córdova por Leandro Hernández: “Tengo mi opinión y…”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz alzó la voz por la polémica de Nicolás Córdova por Leandro Hernández.

La polémica en torno a Nicolás Córdova y sus dichos sobre Leandro Hernández sigue generando repercusiones en el entorno de la Selección Chilena, en donde el DT de La Roja se refirió al delantero de Colo Colo con dichos que no pasaron desapercibidas y que abrieron importante debate.

Sobre este tema, el entrenador del ‘Cacique’, Fernando Ortiz fue consultado ante estos dichos, en la que no quiso entrar directamente en esta discusión, colocando el foco en su partido por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

“Me conocen y saben que voy a ser sincero con lo que trato de responder en cada pregunta de ustedes… yo creo que mañana tenemos un partido importante en casa con un rival en una fase de grupo de Copa Chile”, comenzó señalando Ortiz.

Agrgando a esto, el estratega del ‘Popular’ indicó que sabe muy bien lo que generaron estos dichos de Nicolás Córdova, pero que prefiere no expresar publicamente su pensar a estas palabras.

Ortiz le respondió a Córdova | Foto: Photosport

“Hablar y decir con respecto a lo que sucedió, no es el momento ni soy la persona adecuada para poder hablar de ese tema”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz dejó más que claro que tiene una opinión muy formada a esta situación, en la que si bien en público no expresa su descontento con los dichos de Nicolás Córdova, con sus gestos y posturas, deja en evidencia cuál es su pensar.

“Respeto a Nicolás y a todos los entrenadores en sus correspondientes equipos y seleccionados, tengo mi opinión y me la guardo, pero lo más importante es el día de mañana, clarísimo…”, cerró.