El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz respondió a la posibilidad de dirigir a 'La Roja'.

En los últimos días, el delantero nacional Alexis Sánchez sorprendió a todos dando su aprobación en las redes sociales para la opción de que Fernando Ortiz pueda tomar el mando de la Selección Chilena en un próximo nuevo ciclo del equipo de todos.

En esta jornada, al estratega argentino Fernando Ortiz se le consultó en conferencia de prensa sobre lo que fue la ‘aprobación’ que el ‘Niño Maravilla’ le dio ante una posible opción de llegar a ‘La Roja’, en donde se vio más que contento.

“No lo vi, me lo mencionaron, me da verguenza, pero que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado me pone muy feliz”, partió comentando Ortiz.

En esa misma línea, al ‘Tano’ se le profundizó en la pregunta sobre si le gustaría poder dirigir a la Selección Chilena, en la que no ocultó su deseo de aquello, ya que sería un gran desafío para un director técnico.

Ortiz abre las puertas para La Roja | Foto: Photosport

“Sí (me parece atractivo), hablando de mi persona como profesional de lo que hago a todo técnico le gusta dirigir una selección, es una seducción muy importante para la carrera de un entrenador”, remarca.

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Concluyendo, Ortiz deja más que claro que hoy su mente esta puesta en Colo Colo y lo que será su desafío por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, pero no esconde su deseo de poder dirigir a la Selección Chilena.

“No sale de mi cabeza lo que es mañana, yo mañana tengo que sacar adelante el partido con Puerto Montt, que es el partido más importante que tengo por delante y también soy sincero a tu pregunta con respecto a eso”, cerró.