El abogado de la víctima, reveló que ni el futbolista ni Colo Colo se han acercado para saber del estado de salud o prestar ayuda.

El grave accidente automovilístico protagonizado por Leandro Hernández en la comuna de Providencia la madrugada del pasado domingo, sigue generando repercusiones tras la consagración de Colo Colo. El delantero de 22 años, quien conducía en estado de ebriedad, permaneció detenido mientras sus compañeros celebraban el título de la Liga de Primera en Chillán.

A casi una semana del siniestro, el abogado de la víctima del choque, Braulio Jatar Alonso, cuestionó duramente al futbolista y a la institución alba por no haberse contactado con su representado para conocer su estado de salud o prestar ayuda.

El futbolista quedó con arraigo nacional mientras dure la investigación (Photosport).

Revelan complejo estado de salud de la víctima del accidente

Respecto a las consecuencias del accidente, el jurista reveló que el afectado todavía presenta lesiones de consideración y tiene una intervención pendiente. “Tiene traumas en todo el cuerpo, varias costillas fracturadas, tiene una intervención pendiente del pulmón. A la hora en que lo visité, no había sido contactado por ninguna autoridad de Colo Colo por su estado de salud ni si requería alguna ayuda. Tampoco el jugador”, aseguró.

Además, cuestionó que desde el club se hayan referido públicamente al resarcimiento del vehículo involucrado, mientras que, según su versión, no han mostrado preocupación por la víctima. “Hemos visto videos de autoridades de Colo Colo hablando del resarcimiento del vehículo (de Leandro Hernández), que es propiedad de un patrocinante, y al propio jugador recibiendo medalla de reconocimiento. Aspiramos a que estas instituciones deportivas den ejemplo, y no se hace cuando no se asumen las responsabilidades”, sostuvo.

Finalmente, el abogado advirtió que buscarán llevar el caso hasta las últimas consecuencias: “Vamos a llevar esto a las autoridades y hasta sus últimas consecuencias. He recibido llamada del abogado que representa al jugador y estamos dispuestos a conversar, pero esto pasa por la dignidad. Hasta ahora, el maltrato a la dignidad de nuestro representado nos obliga a tomar nota”, sentenció.