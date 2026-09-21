Fernando Ortiz confirma a su arquero titular en Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz confirmó la titularidad de este portero ante Audax Italiano.

Colo Colo volverá a ver acción dentro del fútbol chileno y en esta oportunidad en lo que será la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán a Audax Italiano por los octavos de final de esta competencia.

El conjunto ‘Popular’ se alista a lo que será el primer partido de esta llave, el que será el martes 22 de septiembre en el Estadio Nacional, en donde Colo Colo buscará sara la primera ventaja en esta serie.

Para este partido, en el ‘Cacique’ hay una gran duda dentro de su equipo y este es sobre el encargado en salvaguardar la portería de Colo Colo ante las ausencias de Gabriel Maureira y Vozinha.

En las últimas horas, el entrenador Fernando Ortiz conversó los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre esta situación, en la que el DT reveló sin pelos en la lengua el portero que será titular para este partido: Eduardo Villanueva.

Ortiz confirmó la titularidad de Villanueva | Foto: Photosport

“Fer (De Paul) ha competido, está en condiciones de volver a retomar ser considerado. Eduardo (Villanueva) va iniciar el día de mañana a su trabajo que ha esperado y su paciencia de tener su posibilidad, así que va a tener la chance de tener su oportunidad”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz habló de lo que fue la lesión que aqueja Gabriel Maureira, quien no será considerado para este partido y también descartó casi por completo al golero para el duelo de vuelta, ya que espera por su recuperación al 100%.

“Lo de Gabi, su lesión está, tiene dolores y no va a ser considerado el día de mañana y en la vuelta tampoco. Se le dará el descanso y el tratamiento adecuado de los profesionales”, cerró.