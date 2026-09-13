El entrenador Fernando Ortiz recuperó a uno de los lesionados de Colo Colo, pero a la vez perdió a otro y en la misma posición.

Este domingo Colo Colo salta al campo de juego buscando mantener o seguir estirando su ventaja en la cima de la Liga de Primera 2026, pues recibe a Deportes Concepción por la fecha 23.

En la previa, desde el Cacique dieron a conocer un nuevo parte médico, en el que se confirmaron las tres bajas por lesión que tendrán para esta tarde, entre ellos el juvenil Gabriel Maureira.

El arquero de 19 años venía siendo titular pero de todos modos iba a ser baja para este fin de semana, pues había sido nominado a La Roja Sub 20 para los Juegos Sudamericanos en Argentina.

Pero el novel portero sufrió una contusión ósea en el codo derecho, por lo que fue desconvocado y en Macul le han dado reposo, acompañado de tratamiento kinésico.

Otra baja por lesión de los albos es la del defensor uruguayo Joaquín Sosa, por una nueva complicación en el talón, específicamente un edema en el cojinete talar izquierdo, por el que también está con tratamiento kinésico.

La tercera baja, tampoco de gravedad, es la del volante argentino Claudio Aquino, que continúa en tratamiento por una sobrecarga en la rodilla izquierda.

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El parte médico de Colo Colo previo al partido contra Deportes Concepción.

La buena noticia que deja el parte médico de Colo Colo

La buena noticia para el entrenador Fernando Ortiz, es que recuperó a otro arquero. Se trata de Fernando De Paul, que era el titular para esta campaña, pero en abril sufrió una lesión en los isquiotibiales por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Después de cinco meses, el Tuto ha vuelto a entrenar a la par de sus compañeros, pero no fue considerado para este partido contra el León de Collao.

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Fernando De Paul ha vuelto a entrenar con normalidad. (Foto: Colo Colo)

A las bajas por lesión, se suman dos que están suspendidos. Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas -llegó a la octava en el torneo- y Javier Correa que recibió dos fechas de castigo por los gestos en el último Superclásico.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción se dispsuta este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.