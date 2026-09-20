Los dos “refuerzos” que tendrá Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano en la Copa Chile

El entrenador Fernando Ortiz podrá contar con dos grandes figuras para la llave de octavos de final de la Copa Chile.

Este domingo el plantel de Colo Colo volvió a los entrenamientos luego de los días libres que les dio el entrenador Fernando Ortiz, empezando la preparación para los partidos contra Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile.

Para esta llave, el técnico argentino tendrá varias bajas obligadas, empezando por los convocados a sus selecciones por la fecha FIFA, como el arquero Vozinha que tuvo que viajar a Cabo Verde.

En la Selección Chilena fueron nominados Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

Mientras que en La Roja Sub 20 que disputa los Juegos Suramericanos están los juveniles Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Martínez y Yastin Cuevas.

La buena noticia en Colo Colo

Ante todas estas ausencias, el Tano Ortiz al menos tiene una gran noticia positiva, tratándose de dos figuras que podrán ser consideradas para enfrentar a los itálicos.

Estos son el capitán Arturo Vidal y el goleador Javier Correa, quienes estaban suspendidos y podrán volver a la competencia en estos partidos de ida y vuelta.

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En el caso del King, viene de cumplir una fecha en la Liga de Primera por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que al cordobés le aplicaron dos fechas de castigo por sus gestos en el Superclásico.

Javier Correa y Arturo Vidal estámn listos para volver en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo se juega la llave de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de ida entre Colo Colo y Audax Italiano se juega este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La revancha será el viernes 25 a las 20:00 en el mismo coliseo de Ñuñoa.