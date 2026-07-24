La fanaticada del Cacique se hizo sentir tras la confirmación del arribo del portero de Cabo Verde.

La contratación de Vozinha como nuevo arquero de Colo Colo no solo generó impacto por su cartel de mundialista en 2026, sino que también abrió inmediatamente el debate sobre la titularidad en el equipo de Fernando Ortiz.

El portero caboverdiano llega a Pedrero tras brillar en la Copa del Mundo y firmar por 18 meses, en un movimiento que el club logró gracias a ofrecerle mejores condiciones contractuales.

Su llegada se da en un contexto particular: la lesión de Fernando De Paul y las constantes nominaciones de Gabriel Maureira a selecciones juveniles obligaron al Cacique a buscar una alternativa de peso. Y con ese escenario, los hinchas ya comenzaron a tomar postura.

La encuesta que marca tendencia en Colo Colo

A través del canal de difusión de Bolavip para hinchas albos, se realizó una encuesta que dejó en claro el sentir de la gente respecto al arco del equipo.

Con más de 2.038 votos, la opción “Vozinha titular” fue la más elegida, marcando una clara preferencia por el recién llegado. En porcentaje, representa aproximadamente un 82% del total de votos, evidenciando el alto nivel de expectativa que genera su fichaje.

Vozinha es el nuevo arquero de Colo Colo de forma oficial.

Publicidad

Por su parte, “Maureira titular” sumó 345 votos, lo que equivale cerca de un 14% de las preferencias. A pesar de su protagonismo reciente, la hinchada parece inclinarse por un cambio inmediato en el arco.

Finalmente, “Esperemos al Tuto” obtuvo 97 votos, apenas un 4%, reflejando que la mayoría no quiere esperar el retorno del arquero lesionado.

Resultados de la encuesta realizada a través del canal de difusión de WhatsApp de Bolavip exclusivo para hinchas de Colo Colo.

Publicidad

Con más de 2.400 votos totales, la encuesta deja un mensaje claro: la hinchada de Colo Colo quiere ver a Vozinha desde el arranque. Ahora, la decisión final estará en manos de Ortiz, pero la presión desde la tribuna ya comenzó.