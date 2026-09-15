El entrenador de Colo Colo recupera a una pieza clave para enfrentar a Audax Italiano tras Fiestas Patrias.

En Colo Colo hay serias dudas con lo que pasará en el arco para los próximos partidos, luego de un cuestionado desempeño del caboverdiano Vozinha, que venía de ser la gran revelación del Mundial 2026, sumado a la lesión del juvenil Gabriel Maureira.

El portero de 19 años que venía siendo titular esta temporada tras la lesión de Fernando De Paul en abril, estaba convocado en La Roja Sub 20 para los Juegos Sudamericanos, pero presentó una molestia en el codo derecho, siendo liberado.

Luego de Fiestas Patrias, el Cacique enfrentará a Audax Italiano por la llave de octavos de final de la Copa Chile, donde no estarán disponibles Maureira ni Vozinha, este último tiene que ir a Cabo Verde para jugar las clasificatorias de la Copa Africana de Naciones, en fecha FIFA.

El salvavidas que recibe Fernando Ortiz

En medio de toda esta incertidumbre, el entrenador Fernando Ortiz ha recibido un verdadero salvavidas del Tuto De Paul, quien ha recibido el alta médica después de cinco meses.

El golero de 35 años aparece como opción para los partidos contra los itálicos, ya que se encuentra entrenando a la par de sus compañeros, incluso en el partido anterior contra Deportes Concepción pudo haber ido convocado.

Así lo adelantó anoche el periodista Cristián Alvarado en el podcast ‘De Puntete’: “Fernando De Paul ya está recuperado, está trabajando a la par y está a disposición del técnico Fernando Ortiz. Incluso, si el técnico lo determina, podría ser considerado para jugar ante Audax Italiano el próximo martes 22 de septiembre o el viernes 25 de septiembre”.

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Cabe recordar que el ex Everton sufrió una desinserción en los isquiotibiales de su pierna derecha, lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Fernando De Paul está listo para volver al arco de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora se enfrentan Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de ida entre Colo Colo y Audax Italiano será el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas; mientras que la revancha será el viernes 25 a las 20:00 horas. Ambos duelos serán en el Estadio Nacional.