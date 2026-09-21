La importante baja que confirma Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Chile

Colo Colo ya deja atrás lo que fueron sus días de descanso por las Fiestas Patrias y ya piensa en lo que es su próximo objetivo dentro de esta Copa Chile, en la que busca luchar por este título.
La escuadra que es comandada por Fernando Ortiz se enfrentará ante Audax Italiano por la ronda de octavos de final de esta competencia, en la que tendrá una importante ausencia.
Ante las ya conocidas bajas de jugadores que forman parte de las distintas convocatorias de la Selección Chilena, al ‘Tano’ se le agregó un nuevo problema, en la que no podrá contar con un importante jugador para este duelo de ida.
Se trata del portero Gabriel Maureira, quien sufrió una contusión ósea del codo derecho, la que lo dejó fuera de los Juegos Suramericanos con la Selección Chilena Sub 20 y que también, lo deja descartado para este duelo ante los ‘Itálicos’.
Maureira será baja en Colo Colo | Foto: Photosport
Así lo informó en esta jornada el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien indicó en su cuenta de ‘X’ que en Colo Colo no podrán contar con el portero.
“Gabriel Maureira es baja en Colo Colo. El arquero no va citado para el partido frente a Audax Italiano por la Copa Chile. Eduardo Villanueva se perfila como su reemplazante”, informó el periodista.
Los dos “refuerzos” que tendrá Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano en la Copa Chile
De esta manera, Fernando Ortiz tendrá un importante dolor de cabeza con esta baja, en la que sumada a la ausencia de Vozinha, por estar con la Selección de Cabo Verde, deberá definir al reemplazo de ambos porteros entre Eduardo Villanueva o Fernando de Paul, quien viene recién volviendo de una larga lesión.
Colo Colo disputará su primer encuento dentro de esta llave de octavos de final por Copa Chile ante Audax Italiano este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.
Gabriel Maureira es baja en Colo Colo!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 21, 2026
El arquero no va citado para el partido frente a Audax Italiano por la Copa Chile.
Eduardo Villanueva se perfila como su reemplazante.
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