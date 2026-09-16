En la Selección Chilena ha generado bastante debate la decisión que tomó el volante Erick Pulgar, quien se auto marginó del equipo de todos, en la que el jugador del Flamengo dio sus razones al respecto, las que hasta día de hoy siguen dando que hablar en los hinchas.

Sobre esto, el histórico ex portero nacional, Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que fue esta decisión, en la que dejó un firme mensaje para poder decir presente en el equipo de todos y aporte con su gran experiencia al grupo.

“Erick es el mejor jugador chileno que tenemos, es el que ha conseguido los mayores logros últimamente. Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil; estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día”, comienza señalando Bravo.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja hizo el llamado en generar las condiciones óptimas para que el jugador del Flamengo tenga la disposición de poder volver a vestir la camiseta de la Selección Chilena.

Bravo y su mensaje a Pulgar | Foto: Photosport

“¿Cómo lo convencemos? Blindándolo y ayudándolo. Si Erick tiene un problema a nivel de prensa, blindémoslo, ayudémoslo, para que tenga una sensación positiva y no una sensación negativa”, declara.

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Concluyendo, Bravo dejó en claro que en la Selección Chilena no se pueden permitir no poder contar con un jugador de la categoría de Erick Pulgar, quien en este nuevo proceso puede ser un hombre clave.

“Cuando tienes un jugador de esta envergadura, te potencias, pero no tenerlo hoy en día para mí es un desperdicio gigantesco”, cerró.