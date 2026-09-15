Un medio español le dedicó una extensa columna al entrenador chileno, al que bautizaron con un nuevo apodo: "Un antidivo de manual".

Manuel Pellegrini vive uno de los mejores momentos desde su llegada a Real Betis. El conjunto verdiblanco derrotó 2-1 al Villarreal y alcanzó los 12 puntos en La Liga, firmando el mejor arranque de su historia, metiéndose de lleno en la pelea por la cima junto a Real Madrid y Barcelona.

El gran presente del elenco heliopolitano se suma a una semana especial para el entrenador chileno. Con el triunfo ante el ‘Submarino Amarillo’, Pellegrini alcanzó los 150 triunfos al mando del Betis, convirtiéndose en el primer técnico de la institución en conseguir esa cifra. Además, el ‘Ingeniero’ viene de conseguir una importante victoria en su estreno en la Champions League ante Lille.

Betis derrotó a Villarreal a domicilio y sigue encumbrado en la parte alta de la tabla (Getty Images).

El nuevo apodo de Manuel Pellegrini en España

Por este motivo, el medio español El Desmarque le dedicó una extensa columna al técnico chileno titulada: “Un día se irá Pellegrini, los otros días no”, donde el periodista Basilio García destacó la jerarquía del ‘Ingeniero’ y hasta le dedicó un nuevo apodo: “Un antidivo de manual”.

“Un día se acabará la etapa de Manuel Pellegrini en el Real Betis Balompié, y ese día cada vez se acerca más, ley de vida, pero mientras tanto…”, comienza la columna dedidca al entrenador que arracó su séptima temporada al mando del conjunto bético.

“Pellegrini, a sus 72 años y con 38 de carrera como entrenador a sus espaldas, es un antidivo de manual. Pecado casi mortal en la sociedad actual que se basa más en las apariencias que en la esencia -hay quien prefería a Iñigo Pérez-, y como vergonzosa muestra de lo que es el fútbol de hoy en día, los mejores jugadores del mundo aseguran que esa pelota, de oro, que concede France Football cada año, ‘es mía, mía y solo mía’”, escribió García.

Publicidad

El periodista incluso recurrió a la definición del concepto para explicar por qué Pellegrini encaja perfectamente en esa descripción. “Según el Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, un antidivo es ‘una persona famosa o relevante que rechaza las actitudes de superioridad, la vanidad o los lujos exagerados propios de una estrella, mostrando un comportamiento sencillo y cercano’. Pues vaya tesoro tiene el Betis. Un día se irá a Chile, pero mientras tanto, disfruten del Ingeniero”, cerró.