Marcelo Barticciotto cuestiona decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Me parece una locura”

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto desaprobó esta decisión de Fernando Ortiz en el 'Cacique'.

En Colo Colo ponen pausa a lo que es su foco dentro de la Liga de Primera y ahora se enfocarán en lo que será la fase final de la Copa Chile, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán por los octavos de final ante Audax Italiano.

Antes de este enfrentamiento, el estratega Fernando Ortiz tomó una importante decisión y le dio unas mini-vacaciones a todo su plantel pensando en estas Fiestas Patrias y en la que volverá el domingo 20 de septiembre a los entrenamientos, dos días antes del primer partido en la serie (22 de septiembre).

Por esta decisión, el ex futbolista e ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y mostró su descontento al escaso tiempo de preparación que tendrá el equipo para enfrentar su llave ante Audax Italiano.

“A mí me parece una enormidad y le quedan dos días para jugar con Audax, lunes y martes”, declaró Barticciotto.

Colo Colo y su próximo desafío en el fútbol chileno | Foto: Photosport

Concluyendo, Barticciotto siente que este tiempo de descanso es demasiado previo a un importante compromiso y teniendo en consideración que están las Fiestas Patrias, en la que sin duda puede ser un problema para los ‘Albos’.

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“A mí me parece una locura, es muchísimo y poquísimo para poder preparar un partido, encima las Fiestas Patrias. Les dio muchos días”, concluyó.

Ahora, en Colo Colo seguirán disfrutando de sus días libres y en la tarde del domingo 20 de septiembre volverán a los entrenamientos para poner el foco en esta llave de octavos de final ante Audax Italiano.