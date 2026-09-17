Cristián Caamaño elogia a este jugador de la Selección Chilena sub 20: “Está muy fino”

El periodista nacional, Cristián Caamaño dejó este importante elogio a este jugador de La Roja Sub 20.

La Selección Chilena sub 20 tuvo un estreno demoledor dentro de los Juegos Odesur, en donde el equipo de todos venció por 4-1 a Panamá y dio un gran paso para poder avanzar a la fase final de esta competencia.

Los dirigidos por Sebastián Miranda tuvieron una gran actuación, en la que varias figuras puntuales mostraron un buen nivel futbolístico, en la que llaman la atención pensando en lo que es el anhelado recambio del equipo de todos.

Sobre esto, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Balong’ y se refirió al partido que jugó el delantero de Colo Colo, Yastin Cuevas, a quien lo llenó de elogios por su rendimiento en este estreno triunfal de Chile.

“Buen partido de Yastin Cuevas, con un gol y una asistencia, el delantero de Colo Colo que increíblemente fue perdiendo protagonismo, la aparición de Raipán quizás le jugó en contra” ,declaró.

Caamaño elogió a Cuevas | Foto: Photosport

Concluyendo, Caamaño valoró de gran manera la actuación del joven atacante nacional que pertenece a Colo Colo, en la que espera que siga mostrando una gran versión la que le permita poder consolidarse como un buen atacante para su club y la selección.

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“En este arranque contra Panamá mostró que está muy fino, está muy bien, muy bueno el gol del 2-0, participa en el primero también, así que muy buena la participación de Cuevas en el debut de Chile”, cerró.

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