Revelan que Colo Colo ya tiene tres cortados para 2027: “No seguirán en el cuadro albo”

El conjunto de Macul planifica su siguiente temporada y por ello debe tomar importantes decisiones. Una de ellas, acerca de salidas.

Colo Colo está cada vez más cerca del cierre de la temporada y, si el plan marcha a la perfección, será campeón. Ello obligará al elenco popular a reforzar su plantel en el mercado de fichajes para soñar en grande en la Copa Libertadores.

Sin embargo, la escuadra de Macul también vivirá el lado opuesto de la moneda: tener que dejar partir a algunos futbolistas. Y según consigna Radio ADN, ya hay tres nombres apuntados para decir adiós.

¿Quiénes son? El medio citado asegura que la gerencia deportiva liberará dos cupos de extranjeros. Puede ser un movimiento fundamental para el siguiente libro de pases.

“Entre los jugadores que no seguirán en el cuadro albo destaca Claudio Aquino, quien posee uno de los salarios más altos del plantel y no está en los planes para la próxima temporada”, indica la fuente.

Sobre la misma línea, la información agregó: “Al volante argentino se sumará Matías Fernández -cuya opción para extender su préstamo no se hará efectiva- y Javier Méndez“.

Claudio Aquino, Matías Fernández y Javier Méndez: descartados en Colo Colo. (Imágenes: Photosport)

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A su vez, se mencionó que en tanto Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero deben resolver sus eventuales compras (están a préstamo), aún no hay mayor certeza sobre Arturo Vidal y Vozinha.

¿La razón? Mientras el mediocampista todavía no entabla conversaciones con Blanco y Negro, el arquero debe cumplir una cláusula de minutos para continuar en el Estadio Monumental. Dependerá de él.