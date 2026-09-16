Charles Aránguiz toma esta sorpresiva decisión en Universidad de Chile: “No quiso…”

El mediocampista descartó tomarse los mismos días de descanso que sus compañeros. Quiere dejar atrás sus molestias físicas.

Universidad de Chile tiene un referente en el primer equipo y su nombre es Charles Aránguiz. A sus 37 años, el volante tomó una notable decisión que sorprende en el cuadro azul.

¿Qué pasó? Según consigna RedGol, el oriundo de Puente Alto desestimó gozar de todo el período de descanso que otorgó el cuerpo técnico de Fernando Gago por las Fiestas Patrias. La razón: trabaja en su recuperación.

Cabe consignar que durante la última semana, el mediocampista recibió un golpe en la previa del compromiso contra Deportes La Serena. Por ello, quedó al margen de la victoria 3-0 en el norte del país.

“La U está libre desde el lunes 14 hasta este jueves 17 de septiembre. El plantel debe volver este viernes 18 a entrenar al CDA, con mediciones, pero el Príncipe no quiso descansar y sorprendió apareciendo por La Cisterna”, indicó la fuente.

“Entre los días lunes 14 y miércoles 16 de septiembre, Charles Aránguiz no se tomó los días de descanso. El ’20’ azul entrenó en el CDA para recuperarse y estar a punto en U de Chile”, agregó.

Charles Aránguiz trabaja a toda máquina en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz prepara el siguiente partido de Universidad de Chile

De este modo, el emblema estudiantil solo tendrá la jornada del 17 de septiembre para recargar energías. Luego, el staff médico tendrá que evaluarlo para el siguiente desafío de la institución universitaria.

¿Contra quién será? Universidad de Chile alista su visita a Everton de Viña del Mar por la ida de los octavos de final de Copa Chile. Se jugará el jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.