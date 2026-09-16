Chile Sub 20 vs. Panamá: ¿A qué hora y dónde ver el debut de La Roja en los Juegos Odesur?

La Selección Chilena sub 20 de Sebastián Miranda tendrá su estreno en los Juegos Odesur ante Panamá.

En esta jornada la Selección Chilena sub 20 tendrá su debut dentro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Panamá.

Los dirigidos por Sebastián Miranda buscan partir con el pie derecho lo que es su expedición en esta fase de grupos, en la que forma parte del Grupo A junto a Colombia, Perú y su rival de esta jornada, Panamá.

La escuadra nacional quiere quedarse con la victoria para encaminar su camino a su primer desafío dentro de esta competencia, la que es poder avanzar a la fase final.

Dentro de la convocatoria de La Roja sub 20 aparecen los nombres de importantes jugadores como Bruno Torres, Vicente Martínez, Yastin Cuevas, Antonio Riquelme y Martín Mundaca.

La Roja sub 20 espera tener un buen debut | Foto: Instagram

¿Cuándo juega Chile sub 20 vs. Panamá sub 20?

El partido entre Chile sub 20 y Panamá sub 20 se disputará este miércoles 16 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

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¿Dónde ver el partido entre Chile sub 20 vs. Panamá sub 20?

El duelo entre Chile sub 20 y Panamá sub 20 será televisado de forma GRATUITA por TVN y además de manera online, lo puedes seguir en las plataformas digitales de TVN.