La Selección Chilena volvió a ser incluida en este videojeugo después de cinco años de ausencia, aunque esta vez aparece sin licencia.

A partir de este 17 de septiembre muchos usuarios tuvieron acceso al nuevo videojuego FC 27, el último lanzamiento de la empresa EA Sports donde vuelve a aparecer la Selección Chilena.

La Roja no aparecía en esta zaga desde el FIFA 21, cuando desapareció junto al Campeonato Nacional, al perder la licencia desde la ANFP que no llegó a acuerdo con la compañía estadounidense.

Esta vez el Equipo de Todos vuelve a estar disponible en el videojuego más popular en el mundo del fútbol, pero sin licencia, por lo que tiene un uniforme genérico.

En el pecho la bandera nacional sobre el corazón reemplaza al escudo de la Federación de Fútbol de Chile, mientras que la camiseta roja es acompañada de detalles azules en el cuello y mangas. El short de equipación de local también es azul.

Mientras que en el uniforme de visita hay cambios significativos, con la camiseta blanca con detalles negros en el cuello y mangas. El pantalón también es negro en esta combinación alternativa.

Por ello que varios en redes sociales lo han comparado con la tricota de Colo Colo, equipo que no aparece en el videojuego.

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Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis