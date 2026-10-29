El entrenador de Colo Colo fue sincero al referirse a su futuro, pues en el Cacique mantienen la postura de sentarse a conversar tras el cierre de temporada.

En Colo Colo necesitan volver a la senda de las victorias luego de perder más de la mitad de la ventaja que los tenía comodamente como líderes de la Liga de Primera 2026, esto en medio de aguas turbulentas que rodean al cuadro popular.

En la interna no están muy contentos por la decisión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, de dejar para el final las renovaciones de contrato de algunas figuras, entre ellos el capitán Arturo Vidal y el entrenador Fernando Ortiz.

La incertidumbre de Fernando Ortiz en Colo Colo

Respecto a aquello se refirió esta jornada el propio técnico argentino, que reconoció sentir incertidumbre por su futuro, pues en paralelo estaría siendo tentado desde el fútbol mexicano, específicamente del Tigres UANL.

“Es la línea que bajó nuestro presidente. No estoy en la cabeza de los jugadores, yo estoy ern mi cabeza y mi incertidumbre de quedarme o irme también está”, lanzó el DT de 48 años.

Ante aquello, indicó que lo primordial es darle tranquilidad al plantel en esta recta final del torneo. “Es el enfoque que yo haga con respecto a eso, mi profesión y mi liderazgo como entrenador tengo que tratar que ellos puedan separar esa situación. Hemos pasado, yo como juagdor y como entrenador, millones de situaciones y lo más importante es lo deportivo”.

Fernando Ortiz hace saber su incertidumbre en Colo Colo. (Foto: Diego Martin/Photosport)

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En la misma línea, se refirió a la importancia de ganar mañana (viernes) ante el colista Universidad de Concepción, para que no se les siga acercando Universidad de Chile.

“Nosotros el día de mañana tenemos que sacar un buen resultado para estar prendidos ahí arriba y no depender de nadie”, concluyó el Tano Ortiz.