Blanco y Negro trabaja un plan para festejar el título y tirar la casa por la ventana. A diferencia de 2024, el plantel no irá al Monumental.

Colo Colo está a un paso de conquistar un nuevo título. Si este domingo derrota a Ñublense en Chillán, los albos se coronarán campeones del fútbol chileno y levantarán la estrella 35 de su historia. Por lo mismo, en Blanco y Negro ya trabajan en los preparativos para festejar una consagración que parece inminente.

Según detalló La Tercera, en la concesionaria que preside Aníbal Mosa diseñan minuciosamente un plan para celebrar el eventual título albo. A cuatro fechas del término del campeonato y con una importante ventaja en la tabla de posiciones, en Macul ya comienzan a preparar los festejos.

De acuerdo con el matutino, la intención de Mosa es tirar la casa por la ventana. “Colo Colo planifica una celebración masiva, al estilo de la Noche Alba o de la más reciente recepción a Vozinha, con la finalidad de cumplir un doble objetivo: por un lado, brindarle el reconocimiento al plantel junto a los hinchas y, por otro, garantizar las condiciones de seguridad para el desarrollo del evento”.

La idea es que la jornada incluya presentaciones artísticas, siguiendo la línea de la tradicional Noche Alba, instancia en la que el club presenta a sus nuevos refuerzos. “Esa parte de la planificación requiere, precisamente, ajustar agendas con los eventuales invitados”, detalló la publicación.

Colo Colo descarta festejar en el Monumental la noche del domingo

Uno de los puntos que ya estaría definido es que el plantel no llegará directamente al Estadio Monumental después del partido en Chillán para celebrar junto a los hinchas. El traslado se realizará en bus, tanto de ida como de regreso, y contará con un amplio operativo de Carabineros.

Publicidad

La medida busca evitar aglomeraciones de simpatizantes en la Ruta 5 Sur y prevenir eventuales problemas de seguridad durante el recorrido. Así, si Colo Colo vence a Ñublense y asegura la estrella 35, la celebración tendrá una planificación especial y no será improvisada tras el encuentro.

En síntesis…

Fernando Gago reincorporó a Javier Altamirano en la convocatoria de Universidad de Chile .

reincorporó a en la convocatoria de . El delantero Gonzalo Reyna quedó fuera de la citación para el Clásico Universitario.

quedó fuera de la citación para el Clásico Universitario. La U enfrentará a Universidad Católica este domingo a las 12:30 horas.