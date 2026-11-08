El volante de Colo Colo le arrebató la cábala al presidente de Blanco y Negro luego de la obtención de la estrella 35 del Cacique en Chillán.

Este domingo Colo Colo se proclamó campeón de la Liga de Primera 2026 al vencer agónicamente por 2-1 a Ñublense en Chillán, destando los festejos albos a tres fechas del final.

El Cacique se impuso con golazos de Arturo Vidal y Marcos Bolados en los descuentos, por lo que fueron coranados ahí mismo en la cancha del Estadio Nelson Oyarzún.

En medio de las celebraciones, el volante Tomás Alarcón le arrebató el ‘gorro chilote’ al presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, prenda que se volvió una verdadera cábala en el Cacique.

Incluso, el ex Cádiz CF apareció en las fotografías usando este accesorio sobre su cabeza, bajo el sol que pegaba fuerte en el principal reducto de la Región de Ñuble.

Tomás Alarcón no se sacó el gorro que le quitó a Aníbal Mosa en los festejos. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La broma entre Tomás Alarcón y Aníbal Mosa

Luego en zona mixta, Mosa fue consultado por dónde había dejado el gorro, a lo que respondió: “El gorro me lo quitó Tomás Alarcón, así que no importa. Me puse el gorro e hicieron el gol”.

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Minutos más tarde pasó el formado en O’Higgins, quien aseguró que se dejará la prenda como recuerdo de esta estrella número 35.

“No se lo voy a devolver, me lo voy a dejar para el recuerdo. Este es histórico, se lo puso y nos dio el gol. Viene con buenas energías la hueá”, comentó Alarcón.

Y ante la insistencia del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, lanzó entre risas: “No me lo va a quitar el culiao”.

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En la instancia, el mediocampista que llegó a Colo Colo en 2025, también tuvo palabras para lo que significa lograr este título en su carrera.

“Es maravilloso, algo que buscaba, cuando vine para acá venía a lograr cosas importantes. El año pasado lamentablemente no se dio, pero hoy en día estamos muy felices celebrando con todos mis compañeros y la familia”, cerró el futbolista de 27 años.