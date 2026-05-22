Barren el piso con Arturo Vidal y sus problemas personales que salpican a Colo Colo: “No se puede obviar”

El histórico Eddio 'Yeyo' Inostroza hizo eco de los líos legales que tuvo Arturo Vidal al inicio de esta semana.

Colo Colo pretendía tener una semana tranquila de trabajo en la previa del clásico ante Universidad Católica, pero nada de eso sucedió y el Estadio Monumental se vio atribulado por problemas personales que involucraron a Arturo Vidal.

Una rara situación vivió el ‘King’, quien incluso tuvo que declarar ante la PDI por un confuso hecho en donde había dinero involucrado. Esto no pasó desapercibido y el que reaccionó fue Eddio ‘Yeyo’ Inostroza en conversación con El Mercurio: “Es un serio y gran foco distractivo que no se puede obviar”, arrancó diciendo.

Vidal en la polémica. | Foto: Photosport

“No sé hasta cuándo se puede resistir esto, que es permanente desde que volvió hace dos años… en el fútbol hay líderes positivos, pero también negativos. Vidal siempre está en la palestra y en la balanza”, agregó.

Si bien el histórico ex jugador y ayudante de Mirko Jozic valora la historia de Arturo Vidal en el futbol, ‘Yeyo’ cree que Vidal se debe enfocar en el presente: “Tiene un gran pasado, pero hoy se necesita de él total disposición”.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Arturo Vidal se entrena en el Estadio Monumental pensando en el crucial partido que tendrán los albos este domingo en el Claro Arena ante Universidad Católica por la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

El jugador Arturo Vidal declaró ante la PDI por un confuso hecho de dinero.

El histórico Eddio Inostroza criticó las constantes e incómodas polémicas del mediocampista.

El volante Arturo Vidal entrena para el clásico del domingo en el Claro Arena.