El entrenador de Colo Colo destacó al equipo sureño luego de vencerlo por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Este martes Colo Colo se impuso por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique dio el primer golpe para meterse en semifinales.

Los albos lograron la ventaja en los descuentos con un gol de cabeza de Lautaro Pastrán, pudiendo romper el cero a cero sobre la hora, luego de haber buscado en todo el compromiso la apertura de la cuenta.

Tras el duelo en el Estadio Chinquihue, habló con TNT Sports el entrenador Fernando Ortiz, quien se quejó por la cancha sintética y también destacó al equipo rival de turno.

“Intentamos, buscamos, la cancha es muy difícil cuando bota, el control, el pique y demás. Lo más importante es que sacamos un buen resultado, el equipo lo buscó, lo intentó y siempre fuimos para adelante. Se ganó pero aún queda la vuelta y es un equipo que hay que tener cuidado”, indicó el técnico argentino.

Respecto a la fórmula para filtrar a la última línea de Puerto Montt, apuntó a las órdenes que le dio a Francisco Marchant y Gedeón Díaz por las bandas.

“Es una herramienta que le damos, cambiamos de nuevo a perfil cambiado con Pancho y Gedeón, queríamos abrir la cancha para que los espacios fueran para fuera. Lo intentamos, lo buscamos, tuvimos ocasiones, no lo pudimos concretar y en una situación donde tuvimos la fortuna pudimos convertir”, señaló.

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Finalmente, fue claro al decir que confía en todo su plantel, pues el equipo ha soportado los cambios y experimentos que ha realizado en los últimos partidos por la Copa Chile. “Confío en mis jugadores”, dijo al cierre el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz dando instrucciones en el Estadio Chinquihue. (Foto: Nicolas Klein/Photosport)

¿Cuándo vuelve a Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será la vuelta ante Deportes Puerto Montt, que está programada para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.