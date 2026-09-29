El propio presidente de Blanco y Negro se refirió a las posibilidades de salir de Macul ante los problemas en la cancha del Estadio Monumental.

Este martes Colo Colo consiguió un agónico triunfo por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, donde el Cacique ahora deberá abrochar la llave en casa.

La vuelta está programada para el próximo martes en el Estadio Monumental, pero nuevamente hay problemas con la cancha del reducto de Macul, esto luego del concierto de Romeo Santos y Prince Royce del pasado 20 de septiembre.

En Colo Colo hay dudas con el estado de la cancha del Monumenta. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Incluso la serie contra Audax Italiano por los octavos de final se jugó por completo en el Estadio Nacional, recinto deportivo que ha salvado a los albos en varias ocasiones en las dos últimas temporadas.

Sobre el estado del campo de juego del Monumental se refirió el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tras el partido en Puerto Montt, donde adelantó que mañana (miércoles) se tomará una decisión final.

“Mañana hay una comision técnica nuestra, donde va a estar Jaime Pizarro, el técnico, Daniel Morón, los cancheros y van a tomar una decisión a eso del mediodía. Mañana le vamos a comunicar a los hinchas dónde lo vamos a jugar”, transparentó el timonel albo.

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Ante la consulta si el partido podría traslararse al Estadio Nacional u otro recinto, como El Teniente de Rancagua, Mosa no se cerró a ninguna de estas opciones.

“Hay un par de alternativas, nosotros tenemos la obligación de tener un par de alternativas, así que mañana les avisamos”, cerró al paso.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Colo Colo vs. Puerto Montt?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, está programado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, por ahora en el Estadio Monumental.