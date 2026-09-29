Una lamentable situación se vivió en el partido entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo en plena cancha del Estadio Chinquihue.

Este martes Colo Colo visitó a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, un partido atractivo que tuvo un gran marco de público en el Estadio Chinquihue.

Pero este duelo no estuvo exento de incidentes, pues un grupo de barristas del cuadro local se enfrentó con otros del Cacique en la previa del inicio del juego.

Las cámaras de Minuto 90 captaron el momento en que cerca de 10 individuos cruzaron la cancha de regreso al sector norte, tras haber arrebatado un lienzo en la galería opuesta donde se ubicaba la hinchada visitante.

En el mismo registro se escucha el llamado de la voz oficial del estadio para no invadir el terreno de juego y advirtiendo que el compromiso se pudo haber suspendido.

Este nuevo hecho de violencia se suma a lo ocurrido la semana pasada en Viña del Mar, cuando el partido de Everton con Universidad de Chile no se pudo terminar por lanzamiento de bengalas, que pusieron en riesgo a los futbolistas.

En aquella oportunidad, los minutos restantes tuvieron que disputarse el pasado domingo, previo a la revancha entre azules y ruleteros en el Estadio Nacional. Esta ha sido la gran mancha que ha tenido la presente Copa Chile.

Publicidad

Mira el VIDEO a continuación: