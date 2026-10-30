Fernando Ortiz revela la clave del renacer de Colo Colo y lanza potente mensaje tras el triunfo: “Demostramos ese…”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz habló tras lo que fue el triunfo del 'Cacique' ante Universidad de Concepción.

Colo Colo tuvo una jornada soñada dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ lograron volver a los triunfos en el torneo, en donde venció por 6-1 a Universidad de Concepción y dio un gran paso para poder quedarse con el título.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Fernando Ortiz conversó con TNT Sports finalizadoel compromiso, en la que desglosó el rendimiento del equipo y mostró su felicidad en poder volver a reencontrarse con el gran nivel del equipo.

“Necesitábamos encontrar el equipo que mantuvimos todo el año, gran parte del partido demostramos ese equipo y no hay que soltarlo. Sabíamos que era un partido importante, necesitábamos volver a ciertas situaciones que habíamos dejado y durante los 95 minutos las volví a ver”, comenzó señalando Ortiz.

Agregando, el ‘Tano’ remarcó en lo que fue la clave del equipo en poder dejar atrás lo que era su mala racha de resultados que lo alejó de los triunfos y que hoy con esta victoria, espera que retomen su buen nivel, el que les permita levantar una nueva copa.

Ortiz habló tras el triunfo ‘Albo’ | Foto: Photosport

“Actitud, saber que en una situación compleja como todos los equipos que intentan siempre jugar, hay bajones anímicos, el equipo está, es cuestión de hacerlo ver, creer y que lo puedan visualizar”, declaró.

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Finalmente, Ortiz fue muy claro en que siempre ha trabajado con todo para poder ayudar a Colo Colo a conseguir buenos resultados, el que hoy tiene a los ‘Albos’ a un paso del título.

“Siempre trato de buscar la solución en el momento que enfrento a cada rival, a veces funciona, pero no me quedó con lo que tengo en mi cabeza, busco variantes“, cerró.