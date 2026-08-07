El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz rompió el silencio y habló del proceso de integración de Vozinha.

Colo Colo ha vivido una semana más que intensa tras lo que fue la presentación de Vozinha como nuevo refuerzo del ‘Cacique’, algo que dejan en el pasado y ahora ponen el foco en su duelo por la Liga de Primera ante Unión La Calera.

En la previa a este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con la prensa en esta jornada en el Estadio Monumental y se refirió a lo que ha sido la integración de Vozinha al plantel en esta primera semana.

“Josimar se ha adaptado muy bien al grupo, ha trabajado muy bien. A pesar de estar un tiempo inactivo, lo he visto trabajar bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso”, parte señalando Ortiz.

En esa línea, el ‘Tano’ deja entrever que el portero no será considerado ante los ‘Cementeros’ y esperará en que el guardameta siga evolucionando en sus trabajos para ser una opción para competir palmo a palmo con Gabriel Maureira.

Vozinha ya trabaja en Colo Colo | Foto: Photosport

“Ojalá que pueda seguir trabajando de la misma manera y que pueda competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible”, declaró.

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Ortiz no quiere bajar la guardia en Colo Colo

Finalmente, Ortiz comentó lo que será su duelo ante Unión La Calera, en el que se prepara con todo para poder conseguir un triunfo, en la que espera mantener la distancia con sus rivales y acercarse aún más al título

“Hemos arrancado de buena manera, lo dije y lo vuelvo a reiterar, esta segunda vuelta será un poco más difícil que la primera, pero seguiremos trabajando para consolidarnos y mantener una distancia de puntos como la que tenemos, sin tener relajos”, cerró.