Matías Zaldivia apuesta todo por este jugador en la Universidad de Chile: “Vino a aportar”

El defensor azul, Matías Zaldivia pone todas sus fichas por este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Copa Chile, en la que venció por 1-0 a Unión San Felipe y se aseguró el primer lugar del Grupo D en esta competencia.

Tras lo que fue este duelo, el defensor azul Matías Zaldivia conversó con la prensa y se refirió a lo que significa este triunfo, en la que vuelve a ver minutos después de dejar atrás su lesión.

“Contento por la clasificación y la victoria, por sumar minutos a nivel personal, fue una noche redonda. (El estar fuera) Se sufrió mucho, disfrutando los minutos que me toque, ojalá poder ir sumando cada vez más para ir poniéndome a punto”, partió señalando Zaldivia.

Ahora el ‘Mati’ coloca todo el foco en lo que es la recta final dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ no quieren perderle la pisada a Colo Colo y lucharán hasta el final para soñar con el título.

“Para nosotros de acá al final son todas finales, fin de semana a tras fin de semana, sabemos que hay muchos puntos que cortar, así que no podemos dejar ninguno en el camino”, declaró.

Zaldivia apuesta todo por Reyna

Zaldivia apuesta por Reyna | Foto: Photosport

Publicidad

Concluyendo, Zaldivia habló sobre lo que ha sido el arribo de Gonzalo Reyna, por quien tuvo grandes elogios y no duda de que será un gran aporte para la Universidad de Chile.

“Gonza es un gran jugador, con el pasar del tiempo se va ir acoplando mejor el equipo y sintiéndose más cómodos con nosotros, con el método de entrenar de Fer (Gago). Muy contento porque vino a aportar”, remarca.