Ponen fecha para la primera citación y el debut de Vozinha en Colo Colo: habrá que esperar

Entregan los plazos para la primera citación y el debut de Vozinha en el arco de Colo Colo.

Colo Colo ha dado que hablar en el mercado de pases y todo esto tras el fichaje de Vozinha, el portero de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026, hoy ya está en el ‘Cacique’ y tras lo que fue su presentación con bombos y platillos, espera por su estreno en el fútbol chileno.

Sobre lo que es esta situación, el periodista Daniel Arrieta informó en el progama ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports sobre la situación que involucra al portero de Colo Colo, quien parece que deberá esperar por su primera convocatoria en el equipo de Fernando Ortiz.

“Esto es día a día, pero la información hoy es que se le están haciendo evaluaciones físicas durante estos días, para ver como está, viene de un mes sin actividad, su último partido fue ante Argentina y no ha competido”, parte indicando Arrieta.

Ahondando más en la información, el comunicador remarca que la primera convocatoria de Vozinha en Colo Colo estaría pensada para lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que apuestan a que llegue al 100% desde lo físico y futbolístico.

Vozinha ya está preparado para su desafío en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo que a mí me marcan es que este domingo no iría y si va es por algo netamente comercial, pero lo que me dicen que el domingo no iría a la banca, contra O’Higgins tampoco está pronosticado según los tiempos que esté y si podría estar en la banca en el partido con la U”, remarca.

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La fecha del debut de Vozinha

Finalizando, Arrieta dejó lo que sería la fecha para el que está pactado el debut de Vozinha con la camiseta de Colo Colo, el que sería ante Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile en el Estadio Monumental, de no existir inconvenientes o necesidades previas a este duelo.

“Lo más aterrizado, es que juegue el 26 de agosto, cuando Colo Colo enfrente a la Unión Española en la última fecha de la fase de grupos en la Copa Chile en el Estadio Monumental. Ojo, también me marcan que esto es fútbol, si Maureira hace un mal partido, se podría acelerar su vuelta“, cerró.