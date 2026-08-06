Mauricio Pinilla enciende el debate en el fútbol sudamericano: “Colo Colo es el Real Madrid de Sudamérica”

El gran golpe que dio en el mercado Colo Colo sigue dando que hablar y todo esto tras lo que fue la exitosa presentación de Vozinha, el golero que brilló con Cabo Verde en el Mundial 2026 y que llegó a reforzar al ‘Cacique’ para este segundo semestre.

Sobre lo que es ha sido todo este boom de la llegada del guardameta al fútbol chileno, un importante debate se generó en las últimas horas con unos dichos del ex fubolista Mauricio Pinilla en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que dejó a Colo Colo al mismo nivel que el Real Madrid.

Dentro de lo que fue el programa mencionado, el ex atacante interrumpió al periodista Cristian Caamaño en lo que fue el fichaje de Vozinha con el de Yan Diomande en el Real Madrid, en la que dejó impactantes dichos.

“Uno terminó en Chile y el otro en Real Madrid”, dijo con ironía Caamaño, a lo que Pinilla respondió “pero en el Real Madrid de Sudamérica”, declaró el ex U. de Chile.

Pinilla alucina con el fichaje de Vozinha a Colo Colo | Foto: Photosport

Tras lo que fueron estas declaraciones que causaron impacto en el panel, el ex atacante dejó unos dichos que sin duda generarán debate: “Colo Colo es el Real Madrid de Sudamérica”.

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Concluyendo, Pinilla se mantuvo en lo que fueron estas declaraciones, reafirmando que para él Colo Colo al ser un equipo chileno, debe ser considerado como un gigante como el Real Madrid, por sobre equipo como el mismo River Plate.

“Eso dije. Hay que hacer el análisis con la cabeza fría. River Plate sería como el Barcelona. Para nosotros los chilenos tiene que ser más grande Colo Colo… Si es campeón de Copa Libertadores”, cerró.

"COLO COLO ES EL REAL MADRID DE SUDAMÉRICA"



Mauricio Pinilla y su curioso análisis respecto a la llegada de Vozinha al Cacique.



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