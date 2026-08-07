El ídolo del 'Cacique', Claudio Borghi se percató de este detalle en la presentación de Vozinha en Colo Colo.

En Colo Colo sin duda que se ha vivido una semana más que intensa y todo esto tras lo que ha sido el arribo del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien se transformó en nuevo refuerzo del ‘Cacique’ para este 2026, generando un importante impacto mundial.

Tras lo que fue esta presentación, el ídolo de Colo Colo, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó un mensaje preocupante sobre lo que fue este acto, en la que consideró que el portero estuvo muy solo en el Estadio Monumental.

“Yo lo vi demasiado solo, me hubiese gustado que hubiese estado parte del plantel, el capitán del equipo o el mismo Arturo Vidal”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en la línea de sus declaraciones, el ‘Bichi’ agregó: “Entiendo que se lo dejó para que él tenga el protagonismo, pero hubiese intentado hacer otras cosas, que se sintiera más acompañado”.

Borghi esperaba que el plantel acompañara a Vozinha | Foto: Photosport

Por ejemplo, el hoy panelista indicó que hubiera sido lindo que todo el plantel de Colo Colo haya dicho presente en el Estadio Monumental y le realizara un importante gesto al portero en su llegada al club.

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“Te pongo una boludez, yo le hubiese el pasillo con todo el plantel, porque destacó en un Mundial”, explicó.

Concluyendo, Borghi siente que el plantel pudo haber hecho un recibimiento más familiar a Vozinha en su arribo a Colo Colo, para poder darle un importante voto de confianza en este gran paso en su carrera tras su actuación en el Mundial.

“Yo esperaba otro tipo de evento, esperaba que algún jugador lo recibiera, por eso pregunté si Vidal estaba en cancha, para darle un apoyo, hacer largo el evento y no exponer tanto a Vozinha a hablar”, cerró.