En ESPN dieron a conocer cómo se encuentra el arquero luego de arribar a Colo Colo, donde todavía no tiene fecha para su estreno.

En Colo Colo retoman la normalidad tras el gran evento que se realizó anoche en el Estadio Monumental para darle la bienvenida a Vozinha, que es el gran fichaje del cuadro popular para este segundo semestre.

El arquero de 40 años que fue la revelación del Mundial 2026, completó este jueves su tercer entrenamiento en Macul, a cargo del preparador de arqueros Martín Gutiérrez.

Pero todavía no hay una fecha clara para que pueda hacer su debut con la camiseta alba, incluso por ahora no estaría en los planes para la visita a Unión La Calera del próximo domingo, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Si bien su pase ya llegó y está habilitado para jugar, hay un tema físico con el caboverdiano, pues no juega desde hace más de un mes, que fue en la eliminación ante Argentina en la Copa del Mundo el 3 de julio en Miami.

Vozinha no está al 100%

Así lo indicó esta jornada el periodista Jade Quiñones en ESPN Chile: “Nos comentaron que el pase del jugador ya llegó a las oficinas del club y podría debutar si Ortiz quiere el día domingo, pero no está en las mejores condiciones físicas”.

“Vozinha jugó su último partido oficial ante Argentina en esa eliminación por la Copa del Mundo”, agregó el reportero.

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Incluso, el comunicador reveló detalles del exigente trabajo que está teniendo Vozinha, dejándolo exhausto por momentos.

“Se hizo un trabajo bastante intenso, muy físico, de muchos conos, muchas vallas para hacer trabajar al jugador. En un momento, Vozinha hace el gesto de ya no más, pero siguió de muy buena forma”, relató.

Vozinha lleva tres entrenamientos en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

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Siguiendo esta línea, Vozinha debería estar en mejores condiciones para los siguientes partidos de Colo Colo, especialmente los compromisos de local, contra O’Higgins (16/08) o Unión Española (26/08).

En síntesis