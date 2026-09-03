Marcelo Barticciotto pierde la paciencia con las quejas de Colo Colo: “Si existiera una persecución…”

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto se cansó de las quejas en el 'Cacique' tras la sanción a Javier Correa.

En Colo Colo se ha vivido mucha tensión en las últimas horas y todo esto tras conocerse la suspensión de Javier Correa después de sus polémicos gestos en el Superclásico ante la Universidad de Chile, los que hasta día de hoy, siguen siendo tema.

Sobre este tema en particular, el ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de lo que ha sido esta queja en Colo Colo, en la que sienten que hay una ‘persecución contra ellos.

“De partida, si existiera una persecución no estarías con 16 puntos de ventaja de los segundos, la ventaja que saca me parece que en definitiva, no hay una persecusión y que terminan dirigiendo en contra de Colo Colo”, parte señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ deja en evidencia que dentro de Colo Colo hoy en día ha existido muy poca objetividad ante los hechos de Javier Correa y han decidido estar en la defensiva contra todos.

Correa sigue haciendo polémica tras su sanción | Foto: Photosport

“Adentro se atrincheraron y se defienden, a veces uno tiende a ser poco objetivo cuando está desde adentro, uno lo ve desde afuera lo ve más imparcial y yo creo que debieron dejar esto ahí”, declaró.

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Concluyendo, Barticciotto pone mucho ojo a lo que fueron los dichos de Javier Correa y Arturo Vidal en la transmisión del capitán de Colo Colo en su canal de Kick’, en la que apuntaron duramente contra los integrantes del Tribunal de Disciplina.

“Les perjudica esto, si bien esto no será asunto de sanción lo que dijo (Correa) con Arturo Vidal, lo más probable es que lo tengan en cuenta para la próxima, eso es así, aunque a uno no le guste. No sé si va a cambiar la forma de ser de él”, cerró.