La probable formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato en la Liga de Primera

Fernando Ortiz prepara esta formación en Colo Colo para su duelo crucial ante Huachipato.

Colo Colo en esta jornada tiene un importante duelo dentro del torneo nacional, en donde el conjunto ‘Albo’ se enfrenta ante Huachipato en el sur del país, con la misión de sumar los tres puntos y acercarse a un nuevo título.

Para este compromiso, el estratega Fernando Ortiz ha trabajado con todo con su equipo pensando en este duelo, el que sin duda se hará complicado por lo que es el estado del campo de juego en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción.

Ante los ‘Acereros’, en el ‘Cacique’ habrá grandes sorpresas dentro del onceno titular, en el que Vozinha será titular por primera vez en el torneo y tendrá las importantes bajas de Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Javier Correa.

De esta manera, la formación de Colo Colo sería con Vozinha en el arco; Iván Román, Arturo Vidal, Alonso Olguín en la defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ataque.

Vozinha será titular y Correa no podrá decir presente | Foto: Photosport

El duelo entre Huachipato y Colo Colo se disputará este domingo 6 de septiembre a partir de las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa y el árbitro del partido será Gastón Phillippe.

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