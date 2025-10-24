Este viernes fue jornada de voces en Colo Colo, ya que primero fue la conferencia de prensa del defensa Emiliano Amor y más tarde se conocieron unas declaraciones del entrenador Fernando Ortiz.

Si bien era el día en que al DT le tocaba atender a los medios, hubo cambio de planes por un viaje express que tuvo que hacer a Argentina por un trámite personal.

Pero antes de cruzar la cordillera, el Tano dejó unas palabras a los canales oficiales del cuadro popular.

En ellas, el técnico argentino adelantó lo que espera del partido contra Deportes Limache, programado para el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

“No deja ser muy importante para nosotros, si bien jugamos de local, pero jugamos en el Estadio Nacional, el apoyo de los hinchas va a ser fundamental para que se sienta esa pasión que genera la institución”, comenzó diciendo.

“Es un rival que si bien posicionalmente no está igual a nosotros más arriba, nosotros tenemos que jugar de la misma manera que lo hemos hecho con los rivales anteriores. Va a ser importante estar concentrados, saber que es una final y poder sumar”, agregó.

Respecto a la programación, señaló lo siguiente: “Si bien es un día atípico para nosotros, el apoyo es incondicional siempre de nuestra hinchada y seguramente va a apoyar a nuestro equipo”.

El ánimo del plantel de Colo Colo

En la instancia, el estratega de 47 años también indicó cómo se encuentra el plantel luego de la derrota ante Coquimbo Unido del fin de semana pasado.

“A nadie le gusta perder y el estado anímico quizás baja un poquito los primeros días, pero ya están con la idea de hacer un buen partido el día lunes contra Limache donde jugamos de local con nuestra gente. Saben que estamos en situación de sumar y han entrenado y están entrenando muy bien”, cerró Ortiz.