Este miércoles 17 de septiembre, River Plate cayó en el Monumental ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En dicho encuentro, se batió un increíble récord que ostentaba un histórico jugador albo desde hace varias décadas.

El “Verdao” venció por 2 a 1 al “Millonario” con goles de Gustavo Gómez y Vítor Roque. ¿Qué tuvo de importante el primero de estos? superó a Rubén Espinoza como el defensor con más anotaciones en la historia de la competición.

Solo en 1991, año en que Colo Colo conquistó la Copa Libertadores de América, el zaguero que podía desempeñarse como volante o carrilero marcó cinco tantos. En ediciones anteriores anotó cuatro más, y otros cuatro los marcó defendiendo la camiseta de la Universidad Católica.

Rubén Espinoza, figura de Colo Colo 1991, pierde histórica marca

En el encuentro de River Plate vs. Palmeiras en Buenos Aires, el récord de Espinoza que perduró por casi tres décadas fue batido.

Fue a los 6′ minutos de encuentro que el defensor de Palmeiras batió a Franco Armani en el “Más Monumental” y puso así fin a una histórica racha, llegando a 14 goles y convirtiéndose ahora en el monarca de los zagueros goleadores en el certamen más importante del fútbol de Sudamérica.

Rubén Espinoza pierde increíble récord que ostentaba hasta este miércoles 17 de septiembre en la Copa Libertadores.

