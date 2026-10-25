Formación confirmada de Colo Colo vs. Palestino: ¡Sorpresón total de Fernando Ortiz!

Fernando Ortiz confirmó varios cambios respecto a la formación de Colo Colo que sufrió la dura goleada ante Coquimbo Unido.

Colo Colo confirmó su sorpresiva formación para enfrentar a Palestino este domingo por la Fecha 25 de la Liga de Primera. El técnico Fernando Ortiz movió las piezas tras la dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido y apostó por varias novedades en el once estelar.

La principal sorpresa es la titularidad de Vozinha, quien reemplazará a Gabriel Maureira en la portería. El joven arquero fue uno de los jugadores más cuestionados tras la caída ante los ‘Piratas’ y ahora dejará su lugar al guardameta caboverdiano, quien tras el partido viajará a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro 2026.

Otra de las novedades es la presencia del juvenil Gedeón Díaz en el mediocampo, mientras que Lautaro Pastrán también aparece desde el primer minuto en el ataque albo. Los grandes damnificados por las modificaciones de Ortiz son Tomás Alarcón y Diego Ulloa, quienes perderán su lugar en la formación titular.

Vozinha será titular en Colo Colo ante Palestino (Photosport).

La formación confirmada de Colo Colo ante Palestino

El Cacique saltará a la cancha con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; mientras que Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán conformarán el tridente ofensivo.

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La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la #LigaDePrimeraMercadoLibre ante Palestino, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/4PkAvmCBRK — Colo-Colo (@ColoColo) October 25, 2026

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¿A qué hora juega Colo Colo vs. Palestino?

Colo Colo visitará a Palestino este domingo 25 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos buscarán recuperarse de la goleada sufrida ante Coquimbo Unido y mantener su ventaja de nueve puntos sobre Universidad de Chile en la lucha por el título.