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AMISTOSO INTERNACIONAL

Colo Colo vs. Millonarios: Sigue el minuto a minuto EN VIVO del partido amistoso internacional

El Cacique finaliza sus trabajos en tierras cafetaleras midiéndose ante un gigante de la liga colombiana. El compromiso marcará el estreno formal en el terreno de juego del nuevo cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

62' - CAMBIOS EN COLO COLO

Claudio Aquino, Joaquín Sosa y Felipe Raipán ingresan por Tomás Alarcón, Erick Wiemberg y Maximiliano Romero.

59' - ¡HERNÁNDEZ SIGUE GENERANDO PELIGRO!

El extremo prueba con un remate desde fuera del área que el arquero logra mandar al tiro de esquina.

58' - ¡INCREÍBLE LO QUE SE PIERDE COLO COLO!

Un balón algo complicado encuentra a Álvaro Madrid solo frente al arco, pero se le pasa entre las piernas al intentar un taco.

53' - ¡POR POCO CAE EL GOL!

Jugada preparada de Millonarios que Arturo Vidal logra despejar con lo justo.

53' - AMARILLA EN COLO COLO

Jeyson Rojas es el primer amonestado del partido.

45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!

Colo Colo y Millonarios salen a buscar el gol del triunfo.

45+1' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Colo Colo y Millonarios empatan sin goles en un partido entretenido en Colombia.

40' - ¡OTRA VEZ Y CON EL MISMO FINAL!

Matías Fernández Cordero mete velocidad por la banda y saca un pase atrás que Maximiliano Romero no alcanza.

34' - ¡CASI HERNÁNDEZ!

El canterano albo se juega la personal por la izquierda, hace la diagonal y saca un tiro que se va saludando al palo.

21' - ¡ERA EL PRIMERO DE COLO COLO!

Desborde por derecha de Matías Fernández Cordero pero que Maxi Romero no logra conectar.

19' - ¡TAPADÓN DE MAUREIRA!

Un remate en el límite del área encuentra al arquero hacia el lado contrato, pero con una reacción felina logra evitar la apertura de la cuenta.

10' - ¡INICIO PROMETEDOR!

Tanto Colo Colo como Millonarios se las arreglan para acercarse con peligro al arco rival, aunque por ahora todo sigue empatado y sin goles.

1' - ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Colo Colo visita a Millonarios en el cumpleaños 80 del cuadro colombiano.

¡LA ONCENA DE MILLONARIOS!

Estos son los elegidos del cuadro colombiano:

FINALMENTE, CORREA SE QUEDÓ AFUERA

Colo Colo anunció su banca y el delantero, pese a tener su camiseta en el camarín, no estará a disposición.

¡CON UN REFUERZO!

Millonarios, justo en la previa del partido, confirmó la llegada de su nuevo fichaje para la segunda rueda.

¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta noche:

¡CON EL REGRESO DE CORREA!

Colo Colo va de negro esta tarde y confirma la vuelta a la citación de su goleador.

¿DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE COLO COLO Y MILLONARIOS?

El encuentro de esta tarde será transmisión de exclusiva de Disney+ Premium.

MILONARIOS VIENE PEOR

Antes de enfrentar a Colo Colo, el cuadro colombiano disputó un amistoso ante Universitario de Perú, en el que cayó por 2 a 0.

¡COLO COLO VIENE CON DUDAS!

En su último partido oficial, el Cacique no pudo con Deportes Recoleta en Copa Chile y terminó con un empate 2 a 2 en el Estadio Monumental.

¡COLO COLO VUELVE A LA CANCHA!

¡Muy buenas tardes a todos y todas! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de lo que será el amistoso entre Colo Colo y Millonarios en Colombia este sábado. Ambos equipos aspiran en grande para el cierre del 2026, por lo que tendrán una prueba de fuego esta noche.

Colo Colo visita a Millonarios en la 'Noche Embajadora'. (Foto: @colocolooficial)
© IAColo Colo visita a Millonarios en la 'Noche Embajadora'. (Foto: @colocolooficial)

Las vacaciones y las jornadas de doble turno en el gimnasio quedaron formalmente atrás para el plantel de honor del cuadro popular. Tras poner fin a su breve receso invernal, Colo Colo afrontará su primera prueba futbolística de cara a la segunda rueda de la temporada 2026 este sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas de Chile, cuando rinda examen frente a Millonarios de Colombia.

El bando marcará el punto cúlmine de la exigente pretemporada internacional que el plantel albo desarrolló en el norte del continente. Tras varios días dedicados exclusivamente al reacondicionamiento físico y a los conceptos tácticos en las canchas de entrenamiento, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán noventa minutos de alta exigencia competitiva para evaluar las primeras asociaciones futbolísticas y el estado de sus incorporaciones. El rival no es cualquiera: Millonarios, una de las instituciones más laureadas de Bogotá, saldrá a la cancha con la misión de hacer respetar su localía y aguar el estreno del estratega argentino en la banca chilena.

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Patricio Muñoz
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