¡Muy buenas tardes a todos y todas! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de lo que será el amistoso entre Colo Colo y Millonarios en Colombia este sábado. Ambos equipos aspiran en grande para el cierre del 2026, por lo que tendrán una prueba de fuego esta noche.

En su último partido oficial, el Cacique no pudo con Deportes Recoleta en Copa Chile y terminó con un empate 2 a 2 en el Estadio Monumental.

Antes de enfrentar a Colo Colo, el cuadro colombiano disputó un amistoso ante Universitario de Perú, en el que cayó por 2 a 0.

Tanto Colo Colo como Millonarios se las arreglan para acercarse con peligro al arco rival, aunque por ahora todo sigue empatado y sin goles.

Un remate en el límite del área encuentra al arquero hacia el lado contrato, pero con una reacción felina logra evitar la apertura de la cuenta.

El canterano albo se juega la personal por la izquierda, hace la diagonal y saca un tiro que se va saludando al palo.

Un balón algo complicado encuentra a Álvaro Madrid solo frente al arco, pero se le pasa entre las piernas al intentar un taco.

El Cacique finaliza sus trabajos en tierras cafetaleras midiéndose ante un gigante de la liga colombiana. El compromiso marcará el estreno formal en el terreno de juego del nuevo cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

Las vacaciones y las jornadas de doble turno en el gimnasio quedaron formalmente atrás para el plantel de honor del cuadro popular. Tras poner fin a su breve receso invernal, Colo Colo afrontará su primera prueba futbolística de cara a la segunda rueda de la temporada 2026 este sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas de Chile, cuando rinda examen frente a Millonarios de Colombia.

El bando marcará el punto cúlmine de la exigente pretemporada internacional que el plantel albo desarrolló en el norte del continente. Tras varios días dedicados exclusivamente al reacondicionamiento físico y a los conceptos tácticos en las canchas de entrenamiento, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán noventa minutos de alta exigencia competitiva para evaluar las primeras asociaciones futbolísticas y el estado de sus incorporaciones. El rival no es cualquiera: Millonarios, una de las instituciones más laureadas de Bogotá, saldrá a la cancha con la misión de hacer respetar su localía y aguar el estreno del estratega argentino en la banca chilena.