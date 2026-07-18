Las vacaciones y las jornadas de doble turno en el gimnasio quedaron formalmente atrás para el plantel de honor del cuadro popular. Tras poner fin a su breve receso invernal, Colo Colo afrontará su primera prueba futbolística de cara a la segunda rueda de la temporada 2026 este sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas de Chile, cuando rinda examen frente a Millonarios de Colombia.
El bando marcará el punto cúlmine de la exigente pretemporada internacional que el plantel albo desarrolló en el norte del continente. Tras varios días dedicados exclusivamente al reacondicionamiento físico y a los conceptos tácticos en las canchas de entrenamiento, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán noventa minutos de alta exigencia competitiva para evaluar las primeras asociaciones futbolísticas y el estado de sus incorporaciones. El rival no es cualquiera: Millonarios, una de las instituciones más laureadas de Bogotá, saldrá a la cancha con la misión de hacer respetar su localía y aguar el estreno del estratega argentino en la banca chilena.