El entrenador Fernando Ortiz manda un equipo estelar para este partido amistoso contra Millonarios en Bogotá.

Este sábado Colo Colo cierra su interteporada en Colombia con el partido amistoso ante Millonarios en Bogotá, donde el Cacique fue invitado a la ‘Noche Embajadora’ en el aniversario número 80 del equipo cafetero.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Ortiz se decidió por enviar un equipo prácticamente titular a la cancha del Estadio El Campín.

Los albos estarán liderados por Arturo Vidal, que va como líbero en una línea defensiva de tres hombre, acompañado por Jeyson Rojas que reemplaza al lesionado Jonathan Villagra y Erick Wiemberg que tomó el lugar de Joaquín Sosa, quien también tendría algunas molestias físicas.

El mediocampo estará poblado por el tridente conformado por Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez, con la subida de los laterales Matías Fernández y Diego Ulloa.

Mientras que en ataque el Tano Ortiz se la sigue jugando por la dupla de Leandro Hernández y Maximiliano Romero, quien le sigue ganando la pulseada a Javier Correa.

La formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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La formación de Colo Colo vs. Millonarios.

Cabe recordar que no están disponibles para esta noche en el cuadro popular Jonathan Villagra, Lautaro Pastrán, Fernando De Paul y Marcos Bolados, quienes se quedaron en Santiago.

¿A qué hora es el partido de Millonarios vs. Colo Colo?

El partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo se juega este sábado 18 de julio desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio El Campín de Bogotá.

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¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido será transmitido en Chile de forma exclusiva por plataforma de streaming Disney+ Premium.

En síntesis